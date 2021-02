Sustentabilidade na mobilidade

O setor dos transportes é uma peça fundamental no desenvolvimento social e económico. Contudo, é essencial reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e os poluentes atmosféricos.

Atualmente, as emissões dos transportes representam cerca de um quarto do total das emissões de gases com efeito estufa da UE.

A mobilidade é um fator de progresso e desenvolvimento económico. No entanto significa, também, no atual modelo implantado, ruído, poluição e agravamento das condições de sustentabilidade energética.

A estratégia de mobilidade, da União Europeia, para os próximos 4 anos, passa por apostar numa transformação no setor por forma a tornar a mobilidade mais ecológica, inovadora e acessível.

A Comissão Europeia apresentou, em dezembro de 2020, a estratégia de mobilidade, que pretende implementar, que agrega a sustentabilidade, por um lado, e a inovação, por outro, ambicionando uma redução de 90 % das emissões até 2050.

A sustentabilidade no setor passa pela adoção de veículos de emissões nulas, de combustíveis hipocarbónicos e renováveis; numa aposta no tráfego ferroviário e no alargamento de infraestruturas para ciclistas a par da garantia de uma tarifação justa e eficiente em todos os transportes.

Pretende-se, com esta estratégia, a promoção de alternativas ecológicas como o caminho que deve ser percorrido rumo a um futuro inovador, competitivo, eficiente e sustentável. A transição ecológica visa, também, garantir a coesão e integração social o que terá impacto na acessibilidade económica.

Existe uma preocupação crescente, por parte dos consumidores, em adotar comportamentos sustentáveis verificando-se uma adoção de hábitos nesse sentido.

DECO CENTRO

Conte com o apoio da DECO Centro através do número de telefone 239 841 004, do endereço eletrónico deco.centro@deco.pt.