Suspensão de Atividade “Semana Académica de Viseu 2020”

Após a deliberação dos membros da Direção Geral da Federação Académica

de Viseu, a mesma comunica a suspensão da realização da trigésima sexta edição do

evento Semana Académica de Viseu e todas as atividades com ela relacionadas.

A Federação Académica em conjunto com os seus parceiros, encontrava-se

em organização do evento, Semana Académica de Viseu 2020 para o espaço

compreendido entre os dias vinte cinco a trinta de abril do presente ano. A direção,

juntamente com os seus parceiros, devido à evolução do quadro epidémico COVID19 e indicações decretadas pelo Governo, decidiu, suspender todas e quaisquer

atividades, relacionadas com a Semana Académica de Viseu.

Com estas medidas procuramos garantir a saúde, bem-estar e segurança de

toda a comunidade académica, munícipes e restantes participantes, assegurando o

estudo de outras alternativas ao evento e suas atividades, acompanhando a evolução

do atual panorama nacional causado pela pandemia COVID-19.

P`la Federação Académica de Viseu