Subiu para cinco número de mortos em lar de Vila Nova de Foz Côa

O número de mortes associadas ao vírus da covid-19 no Lar Nossa Senhora da Veiga, em Foz Côa, subiu ontem para cinco, disse à Lusa fonte da Unidade de Saúde Pública (USP) da Guarda.

“Trata-se de uma senhora de 92 anos que estava internada no Hospital da Guarda”, precisou a delegada da USP da Guarda, Ana Viseu.

Segundo a USP da Guarda, a idade das vítimas mortais naquele lar, gerido pela Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa, dois homens e três mulheres, situa-se entre os 85 e os 100 anos.

Este lar encontra-se em regime de isolamento, tendo já sido alvo de um processo de desinfeção levado a cabo por uma empresa especializada, medida que foi estendida a outros locais daquela cidade do Douro Superior.

O primeiro foco de infeção neste lar foi registado no dia 25 de março.