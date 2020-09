“Stretto” no Salão Brazil – Ciclo de Teatro e Artes Performativas Mimesis

Intruso apresenta a 1 de outubro, no Salão Brazil, em Coimbra, no âmbito do Ciclo de Teatro e Artes Performativas Mimesis promovido pela Reitoria da Universidade de Coimbra, o espetáculo “Stretto” de Romulus Neagu.

“Stretto”, é um projeto performativo de dança e música, inspirado e influenciado pela obra do poeta Paul Celan (1920, Cernãuti, Roménia–1970, Paris, França), interpretado por Romulus Neagu, antigo bailarino da Companhia Paulo Ribeiro, atualmente artista associado do Teatro Viriato – Viseu e diretor artístico da INTRUSO. Na componente musical, o espetáculo conta com a presença e a interpretação ao vivo do violoncelista alemão Ulrich Mitzlaff, colaborador e parceiro regular da Associação Granular e em vários projetos de música experimental improvisada.

O espetáculo, com a duração de cerca de 35 minutos, será apresentado às 18h30. Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma Bol e custam 3 euros para estudantes e 5 euros o bilhete normal. No final do espetáculo o público será convidado a participar numa conversa informal sobre o processo criativo.