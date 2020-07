SRCentro volta a lançar Orçamento Participativo

A Secção Regional do Centro (SRCentro) da Ordem dos Enfermeiros acaba de

lançar a 4ª edição do Orçamento Participativo.

As candidaturas decorrerem de 22 de Julho até 30 de Agosto e todos os membros da SRCentro podem

apresentar, individualmente ou em conjunto, as suas propostas.

O Orçamento Participativo (OP) 2021 da SRCentro visa encontrar novas ideias e soluções criativas para a

melhoria de problemas registados pela classe profissional; para a promoção e valorização da Enfermagem

junto dos cidadãos; ou, ainda, para resolver situações sociais mediante o trabalho dos enfermeiros.

A edição 2021 do OP está aberta aos membros da sua área de abrangência – distritos de Aveiro, Castelo

Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu – e tem uma dotação global de 5000€ para implementação dos

projectos vencedores.

Lançado pela primeira vez em 2017, o OP continua a ser uma iniciativa central e estratégica da SRCentro e

um importante instrumento de aproximação e participação dos membros no plano de actividades desta

secção.

Os interessados deverão submeter a sua proposta/projecto neste link.