Sorteado calendário da Divisão de Honra de Futebol

Campeonato tem início a 13 de setembro

Decorreu esta segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020 no auditório Carlos Costa,

o sorteio da Divisão de Honra de Futebol da Associação de Futebol de Viseu.

Reuniram-se vários representantes dos clubes que militam no principal escalão

de futebol do distrito de Viseu. Foram debatidos diversos assuntos tais como, o

início do campeonato, esclarecimento do Comunicado Nº 036/2020 da Direção

Geral de Saúde, novas regras e restrições a cumprir devido à prevenção da

transmissão da COVID-19 e por fim o sorteio da Divisão de Honra de Futebol.

O calendário da Divisão de Honra de Futebol já foi definido e tem início a 13 de

setembro de 2020.