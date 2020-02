Sons à Sexta – Fundão com Conjunto Corona

Corona são dB e Logos, duas distintas personagens do hip-hop nacional que uniram ideias em comum. dB é o produtor de serviço e muito provavelmente o maior cleptomaníaco de samples em Portugal e Logos é o rapper de serviço que aborda de forma camaleónica cada música. Depois de dois álbuns editados em 2014 e 2015 (“ Lo-Fi Hipster Sheat ” e “ Lo-Fi Hipster Trip” ), o conjunto Corona lançou “Cimo de Vila Velvet Cantina” no ano de 2016. A “ópera Hip-Hop Psicadélica/Rock & Roll aditada por molho de francesinha”. Em 2018 chegou mais um capítulo desta história. “Santa Rita Lifestyle”, inspirado pela rotunda de Santa Rita,”enclave místico na junção dos terrenos sagrados de Águas Santas, Ermesinde e Valongo” onde as missas são substituídas por idas às bombas num Civic às duas da manhã onde confluem um McDonald’s, adeptos de tuning e fumadores de plantas.

O Corona é uma pessoa como todos nós. Este anti-herói já se viu envolvido em algumas das maiores aventuras da música portuguesa, ainda há quem não perceba se o Conjunto Corona é para levar a sério. Talvez nem os próprios o saibam. A verdade é que o personagem Corona transcendeu os seus criadores.

Uma maturação non-sense de dois artistas sem limites que cantam as parolices que andam à nossa volta, sempre elevando a fasquia do seu hip-hop old school.

No próximo dia 6 de Março, as rotundas do Fundão que se preparem pois o Honda Civic do Corona vai passar “de gazão com as sapatas a poliçar” até à Moagem !!!