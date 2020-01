Sons à Sexta com ISAURA

Em parceria com a Antena 3, o SONS À SEXTA apresenta as bandas em destaque no atual panorama musical português. Na próxima celebração da música teremos em palco: Isaura.

Isaura estreou-se em dezembro de 2014 com a música “Useless”, cujo videoclip recebeu mais de 100.000 visualizações no YouTube. Seguiu-se “Change It”, editado pela Universal Music Portugal que reforçou a surpresa, tendo conquistado mais de 170.000 visualizações, antecipando o sucesso da edição do EP “Serendipity” em Maio de 2015.

Depois de ter assinado contrato com a Universal Music, surge mais uma recompensa do bom trabalho de Isaura: a vitória do Festival da Canção 2018 enquanto compositora de “O Jardim”.

Ainda em 2018 editou “Human”, o álbum de estreia que entrou diretamente para o top 5 de vendas nacional, onde se afirmou como compositora, autora e produtora.

2019 marcou uma nova etapa na carreira da Isaura, editou pela primeira vez em português. “Liga Desliga” a primeira amostra do muito aguardado EP totalmente escrito e cantado em português.

É caso para dizer que estão reunidas as condições para que a irresistível pop eletrónica de Isaura conquiste o Fundão em lotação LIMITADA !!