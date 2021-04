Solar das Quintãs irá ser requalificado

O Solar das Quintãs, na freguesia dos Três Povos, irá ser requalificado de forma a criar um espaço que permita a instalação de serviços de proximidade à população, um balcão de apoio às empresas e à agricultura e um espaço para incubação de startups e microempresários associados às atividades económicas desenvolvidas na freguesia.

O Projeto Solar da Comunidade – Três Povos consiste na execução de obras de alteração no Solar das Quintãs, um imóvel reconhecido pelo seu valor arquitectónico, histórico, urbanístico e pela riqueza dos pormenores no seu interior, num investimento total de perto de 150.000 euros, numa obra promovida pela Junta de Freguesia dos Três Povos.

O Município do Fundão deliberou, por unanimidade, em reunião do Executivo, no dia 16 de abril, atribuir um apoio no montante de 93.000 euros, reconhecendo a relevância que assume a valorização do património edificado e a recuperação de espaços coletivos para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das populações locais.