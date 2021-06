SMAS Águas de Viseu ultrapassam os 50 mil clientes

83% dos alojamentos domésticos viseenses já têm contrato de abastecimento de serviços de água e saneamento, um crescimento superior a 20% desde 2013

Já são 50.069 os viseenses que se tornaram clientes das Águas de Viseu e possuem contrato de abastecimento de serviços de água e saneamento. Para este crescimento, superior a 20%, muito contribuiu o programa de combate às ligações clandestinas implementado em 2014. Atualmente, 83% dos alojamentos domésticos estão ligados à rede pública de abastecimento de água, quando em 2013 eram apenas 67%.

“O trabalho realizado nos últimos 8 anos tem sido notável. Representa um grande salto para o concelho na defesa da saúde pública, na promoção da segurança ambiental e na sustentabilidade de um sistema acessível, justo e de grande qualidade”, avança Conceição Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Recorde-se que, no âmbito do programa de combate às ligações clandestinas, os pedidos de ramais de água e saneamento executados até à data, ultrapassou os 15.000.

“Este é também um sinal claro do patamar de qualidade que alcançámos. Apesar de Viseu ser um concelho com 507 km2 de território, com várias localidades de baixa densidade, já atingimos uma taxa de cobertura de saneamento em 98%, e de água em mais de 99%”, lembra ainda a autarca, que faz questão de lembrar a qualidade da água de Viseu: segundo a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), a água de Viseu é 100% segura para consumo humano, merecendo o selo de “Qualidade Exemplar”.

Saliente-se ainda que, face à crise económica e social gerada pela pandemia, o Município de Viseu e a Águas de Viseu incrementaram os apoios às famílias viseenses. Assim, no final do ano passado, a autarquia lançou o VISEU INVESTE 2021, atribuindo um desconto de 20% do custo do consumo de água e de saneamento para todas as famílias.

Esforço de modernização

O SMAS Águas de Viseu tem vindo também a realizar um esforço de modernização dos seus processos. É o caso da adoção da fatura digital em detrimento da tradicional, em papel, contribuindo assim para a redução do corte de árvores, do uso de água e energia no fabrico de papel, e o recurso a tintas de impressão. Atualmente, são já 12 mil os clientes da Águas de Viseu que optaram pela faturação eletrónica, o que representa quase 25% do total.

Recentemente foi também implementado o sistema de gestão documental adotado pelo Município de Viseu, tornando a comunicação entre as duas entidades, mais célere. O novo sistema de gestão documental transversal a toda a organização promove a reengenharia e a desmaterialização dos processos nas diferentes áreas de competências dos SMAS, Águas de Viseu.

A implementação do novo Sistema de Gestão Documental permite que os colaboradores possam interagir com o fluxo de documentos, criem padrões de organização de documentos, aumentar a eficiência e eficácia na localização dos processos, libertar espaço físico aumentando a capacidade de arquivo digital de processos documentais.

O novo sistema contribuirá para a desburocratização dos procedimentos documentais, trazendo maior agilidade e segurança na informação. Esta decisão comporta uma medida ambiental de uso eficiente de recursos, esperando-se uma diminuição efetiva da utilização de papel e consumíveis de impressão. Pretende-se também uma mudança de cultura organizacional, de práticas que promovam processos de trabalho e de uma comunicação mais orientada ao objetivo da organização e ao próprio munícipe.