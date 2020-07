Slalom Sprint de Castelo Rodrigo é em outubro

O Slalom Sprint de Castelo Rodrigo, organizado pelo Município de Figueira de Castelo Rodrigo com o Clube Escape Livre, decorre, pela primeira vez em 22 anos de edições, no mês de outubro, mas a organização quer garantir a espetacularidade de sempre. A decisão deriva das adaptações resultantes da pandemia, que conduziram à alteração dos campeonatos da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, entre eles o Campeonato de Portugal de Perícias. A dupla jornada de Figueira é a penúltima data deste calendário.

No dia 10 de outubro, vão fazer o caminho para Figueira de Castelo Rodrigo alguns dos melhores pilotos da modalidade. Figueira integra, este ano, o Campeonato com duas provas no mesmo dia: o Slalom Sprint de Castelo Rodrigo, a decorrer a partir das 14h30, e a 2ª Grande Perícia Automóvel Figueira Castelo Rodrigo, a partir das 20h30, ambas no Estádio Municipal de Figueira, de forma a cumprir as normas sanitárias em vigor. Neste ano de exceção, a prova de Sprint não se irá realizar.

Refira-se que o Campeonato de Portugal de Slalom conta, este ano, com sete provas, terminando na Guarda, em novembro.

Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “Este é mais um campeonato da FPAK que vai avançar, com a colaboração e determinação de vários clubes, que cumprindo com as regras em vigor, não querem deixar os praticantes e entusiastas da modalidade sem a possibilidade de corridas este ano. Um agradecimento ao Município de Figueira de Castelo Rodrigo por todas as diligências feitas em conjunto com o Clube Escape Livre, para que a mais antiga e mais popular prova de perícia não deixe de se ter lugar este ano.”