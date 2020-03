SINDICATO DOS TRABALHDORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS- Comunicado

Atendendo à evolução verificada no nosso país do surto epidémico do COVID‐19 a Direcção do

Sindicato decidiu implementar algumas medidas com o objectivo de reduzir o risco de contágio

para todos os envolvidos na actividade sindical contribuindo, deste modo, e na sua medida, para o

esforço de contenção na propagação do vírus. Assim, a Direcção do Sindicato deliberou:

 Suspender todas as reuniões e visitas nos locais de trabalho até ao final do Mês de

Março.

 Suspender iniciativas sindicais, onde se incluem as Jornadas de Formação, que

impliquem concentração de trabalhadores sendo remarcadas para nova data.

 Solicitar aos/às associados/as que só se desloquem aos serviços do Sindicato (Sede e

Delegações) quando tal for estritamente necessário. Em alternativa deverão

privilegiar o e‐mail e o contacto telefónico, quer para a Sede quer para as Delegações.

No caso de recurso ao e‐mail, para além da descrição do assunto em causa, deverá

sempre fornecer o seu contacto telefónico.

 As reuniões e visitas agora suspensas serão remarcadas em função do evoluir da

situação.