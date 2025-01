Simpósio em Lamego apela à adesão à dieta mediterrânica

A promoção da adoção de uma alimentação saudável, económica e sustentável foi o grande objetivo de um simpósio ligado a esta temática, organizado em conjunto pelo Município de Lamego e pela Beira Douro – Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro. O encontro também sublinhou a importância de relacionar os hábitos de alimentação saudável e o consumo de produtos locais do Douro, como a fruta, o azeite e o mel.

Constituído na sua maioria por jovens do ensino secundário, o público assistiu às intervenções de um conjunto de oradores que apelou às pessoas para aderirem à dieta mediterrânica e consumirem mais alimentos de época e menos produtos processados. Uma forma mais saudável e divertida de comer.

A Vice-Presidente Catarina Ribeiro abriu o leque das intervenções, destacando o contributo da autarquia na sensibilização para uma alimentação saudável, em particular junto da comunidade escolar do concelho, afirmando que é possível comer bem e de uma forma saudável.