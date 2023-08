Short/age – Shortfilms For a New Age abre chamada para curtas em Viseu

O Short/age – Shortfilms For a New Age, um projeto de cinema sediado em Viseu, fez uma chamada “aberta a portugueses ou residentes em Portugal” para novos argumentos, anunciou hoje, em comunicado de imprensa.

Segundo a organização, esta ‘open call’ de guiões para curta-metragem “é um convite para a criação de guiões originais que procura estimular a criatividade na área da escrita para o cinema curto português, oferecendo uma oportunidade única para cineastas e argumentistas mostrarem o seu talento”.

“Além dos oito melhores guiões serem publicados no 4.º volume dos Novos Argumentos, aquele que for considerado o melhor do ano irá receber um prémio monetário de 1.000 euros”, adiantou.

As candidaturas devem ser feitas por cidadãos com “mais de 18 anos e o prazo para envio das obras encerra a 30 de setembro de 2023 e não há restrição específica de tema ou género”.

“Os participantes são livres para explorar assuntos diversos e abordagens narrativas variadas, desafiou o Short/age – Shortfilms For a New Age”, acrescentou.