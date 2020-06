No dia 18 de junho, a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca (IC) promove Sessão clínica Online com o tema “Insuficiência Cardíaca em tempos de Covid-19”, através de uma transmissão exclusiva no Facebook e Site da AADIC. A iniciativa é dirigida ao setor, profissionais de saúde, decisores e players e ainda doentes, cuidadores e população em geral.

Esta sessão tem como objetivo promover a discussão sobre o expectável agravamento da insuficiência cardíaca durante a pandemia pela covid-19.

“A insuficiência cardíaca é uma patologia com prevalência crescente e está associada a significativa morbilidade e mortalidade, bem como a uma elevada taxa de readmissões hospitalares com enorme sobrecarga económica e assistencial do Sistema Nacional de Saúde.

Acreditamos que com a pandemia muitos doentes não tenham recebido os devidos tratamentos e acompanhamento médico. Por isso, é urgente analisar o impacto na IC e debater soluções para o desconfinamento” explica o Dr. Luís Filipe Pereira, presidente da AADIC.

A Sessão Clínica Online “Insuficiência Cardíaca em tempos de Covid-19”, decorre no dia 18 de junho, a partir das 21h00, com transmissão exclusiva no Facebook e Site da AADIC, e conta com a participação do Prof. Dr. Vítor Gil, Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, do Dr. Duarte Santos, Vogal da Direção da Associação Nacional das Farmácias – ANF, o Dr. Rui Nogueira, Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar – APMGF e do Dr. Nuno Lousada, Administrador da Fundação Portuguesa de Cardiologia. O Dr. Luís Filipe Pereira, Presidente da AADIC, assume a moderação da sessão clínica.

“A IC e a acrescida importância do seu controle em tempo de pandemia.”; “O que o COVID veio provocar em termos de cancelamento de consultas e como está a impactar o desconfinamento?”; “ A importância da adesão a terapêutica e da auto vigilância”; “A dispensa da medicação hospitalar nas farmácias de comunidade”; “Como foi a articulação, neste período, entre os cuidados primários e os hospitais, em relação aos doentes com IC” são alguns dos temas que estarão em debate nesta sessão.

No final da sessão online os profissionais de saúde na assistência serão convidados a partilhar ideias e pontos de vista com os oradores.