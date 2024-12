Serviços do Município de Nelas voltam a funcionar após ataque informático

Os serviços do município de Nelas estão novamente a funcionar, depois de terem sido alvo de um ataque informático em 14 de novembro, disse hoje o presidente da Câmara de Nelas, Joaquim Amaral.

“Começaram a funcionar na quarta-feira e, entretanto, na sexta-feira voltaram a cair, porque enquanto resolvemos vamos encontrando discos danificados. Agora, já estamos a funcionar a 80% e nos próximos dias contamos ficar a 100%”, assumiu o presidente.

Joaquim Amaral falava hoje à agência Lusa a propósito do ataque informático de que os serviços do Município de Nelas foram alvo na tarde do dia 14 de novembro, o que impossibilitou os munícipes de acederem aos serviços.

Na altura, Joaquim Amaral disse à agência Lusa que perceberam que foram alvo de ataque, quando “os computadores começaram todos a deixar de responder” e o sistema informático ficou “em baixo”.

“De imediato, foram realizados todos os procedimentos internos de segurança preestabelecidos e notificadas as entidades competentes”, como o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária.

Das instituições, disse hoje o presidente, “ainda não houve qualquer reação, portanto, ainda não se sabe de nada” do que aconteceu “ou a origem do ataque”, sendo que “continuam as investigações”.

Quanto aos danos causados, o autarca ainda não tem resposta, uma vez que, “à maneira que se vai mexendo no sistema para ficar tudo disponível, ainda se vão encontrando discos danificados”.