SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA DE APOIO PARA MUNÍCIPES EM MANGUALDE

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E COMANDO TERRITORIAL DA GNR DE VISEU

O Município de Mangualde e a Guarda Nacional Republicana (GNR) assinaram na quinta-feira passada, dia 29 de julho, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, um protocolo de cooperação que visa a associação destas instituições ao projeto Eguard, que tem como objetivo a introdução de um serviço de teleassistência para munícipes em situação de dependência, isolamento e sem apoio familiar. Um projeto pioneiro na estreita cooperação da Guarda Nacional Republicana e da Câmara Municipal de Mangualde.

O programa, que teve o apoio da Agência para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação e do Conhecimento (ADSI), irá disponibilizar um dispositivo eletrónico de apoio gratuito aos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade. O sistema de teleassistência será monitorizado em permanência através de um portal que se encontrará acessível na Sala de Situação do Comando Territorial da GNR de Viseu.

O Município de Mangualde assumirá o custo de dez euros mensais com cada um dos dispositivos que irá atribuir aos utilizadores do sistema “eGuard”. Os primeiros munícipes a receber este equipamento já estão identificados.

Elísio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, referiu que com as ações a realizar no âmbito da teleassistência, as entidades envolvidas vão tentar “combater os efeitos negativos das situações de isolamento e solidão, através da criação de respostas integradas e aproveitando as sinergias que cada parceiro poderá desenvolver, sobretudo nas componentes fundamentais da segurança, do socorro e da ação social”.

Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde, congratulou-se com a adesão ao programa, uma vez que Município tinha já, há alguns anos, a pretensão de promover um projeto que garantisse a permanência em segurança dos idosos no conforto das suas casas, garantindo no seu domicílio um apoio adequado às suas limitações, ao mesmo tempo que desfrutam da proximidade e interação com a comunidade, com o objetivo de promover uma melhoria significativa da sua qualidade de vida, de saúde, segurança e autoestima.

E-GUARD

O equipamento associado ao sistema “eGuard” trata-se de um objeto do tamanho de um comando de portão, com apenas um botão que, quando premido durante mais de 3 segundos aciona uma chamada SOS para a GNR.

Este dispositivo poderá ser utilizado caso o idoso presencie ou seja vítima de crime ou de uma situação de perigo ou, no caso, por exemplo, de doença súbita. O utente fica na posse de um equipamento, que pode usar ao pescoço, e que permite comunicar de forma bidirecional, definir um perímetro de segurança e alertar em caso de imobilidade. A sala de situação da GNR recebe os alertas e aciona os meios de socorro. Se os aparelhos se mantiverem inativos por mais de 12 horas, os militares tomam a iniciativa de contactar os idosos sinalizados.

O comando territorial de Viseu afirma tratar-se de um projeto inovador que irá combater o isolamento e a capacitação da população sénior, através da criação de respostas integradas, sobretudo nas componentes fundamentais da saúde e segurança que visa apostar na proximidade ao cidadão e na cooperação e articulação institucional.