Serviço de entrega de medicamentos ao domicílio para doentes crónicos

No atual contexto de emergência devido à pandemia de Covid-19, o Município de Moimenta da Beira, em parceria com os Bombeiros Voluntários de Moimenta da Beira, prestam um serviço a todos os cidadãos do concelho, de recolha e entrega no domicílio de medicamentos para doentes crónicos, garantindo a não deslocação dos utentes.

Tudo na sequência do acordo firmado com o Centro Hospitalar Tondela-Viseu, onde são recolhidos os medicamentos, que posteriormente são entregues a cada utente que necessite deste serviço.

Não se desloque. O Município e os Bombeiros Voluntários estão disponíveis a ajudar!

Contacte a LINHA DE APOIO: 254 520 108

