Serra da Estrela recebe semana cultural antes do fim do ano

Luís Severo, Miguel Calhaz, Diogo Mendes e a Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, garantem a animação musical da semana de 22 a 29 de dezembro em Penalva de Alva que acolhe também exposições, apresentação de um livro e tertúlias.

Entre o Natal e a passagem de ano, há uma semana cultural no sopé da Serra da Estrela que não pode perder. A terceira edição da Semana Cultural de Penalva de Alva (SCPA), no concelho de Oliveira do Hospital, vai decorrer entre os dias 22 e 29 de dezembro e abre os braços à música, ao cinema, à literatura, à natureza e à exposição de fotografia.

Organizada pela Sociedade Recreativa Penalvense (SRP), a Semana Cultural de Penalva de Alva pretende ser uma iniciativa de difusão e valorização de projetos artísticos e culturais de referência, sustentada na irreverente defesa da interioridade, da natureza e das tradições locais.

A primeira edição nasceu logo após os incêndios de 15 de outubro de 2017, que assolaram toda a região do Vale do Alva. Em face da tragédia, a aldeia de Penalva de Alva [que não conta mais do que 400 residentes durante o ano] procurou revitalizar-se a partir da cultura, valorizando cada vez mais as tradições. Um dos poucos canastreiros ativos na aldeia, o senhor António Júlio, perdeu grande parte da sua matéria-prima nos incêndios, e é ele – com os seus 88 anos – o protagonista dos vídeos promocionais do evento, numa tentativa de não perder a memória das tradições.

Da necessidade de não esquecer a cultura da região, a Semana Cultural oferece um passeio sonoro e interpretativo intitulado de “Rota dos Canastreiros”, um percurso pedestre em torno da aldeia, para a compreensão de todo o processo ligado à arte da cestaria. Após a caminhada, para aconchegar as barrigas, os sócios da SRP confecionam o almoço “Sabores do Antigamente”, com inspiração nas comidas típicas da sua infância.

O cartaz da Semana Cultural conta com o concerto de Luís Severo, autor do álbum “O Sol Voltou”, um dos mais aclamados discos de 2019. No barco da música seguem também: o contrabaixista Miguel Calhaz, que liga a música popular à sua paixão pelo jazz; o músico Diogo Mendes com o seu recente projeto na guitarra portuguesa; a Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, um dos principais grupos difusores da música de plectro em Portugal; entre outros grupos e projetos musicais. Além disso, vai ainda decorrer uma masterclass de bandolim, evento que inaugura a terceira edição da SCPA.

Entre o calor da lareira e uns copos de vinho, a Semana Cultural conta também com uma sessão de curtas-metragens relacionadas com o interior do país (“Filme Sonoro”, do paisagista sonoro Luís Antero; “Água Mole”, de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires; e “Wildlings”, um filme de Lynn Mylou, Tiago Cerveira e Rodrigo Oliveira).

Antes de terminar a viagem sobre o interior do país, apanha-se boleia de Rui Daniel Silva, um viajante nato, que vai partilhar com o público da Semana Cultural as aventuras que viveu em mais de 140 países. Rui Daniel Silva vai apresentar o livro “Crónicas à Volta do Mundo”, seguindo-se uma tertúlia em torno das suas experiências.

Durante toda a semana vai ser possível visitar a exposição “Coexistir com os Grandes Carnívoros – O Desafio e a Oportunidade”, que apresenta uma visão sobre as populações europeias de grandes carnívoros, nomeadamente sobre a sua problemática de conservação. Uma vez que o lobo ibérico já foi extinto da Serra da Estrela, a iniciativa propõe uma reflexão sobre a coexistência humana com vários tipos de animais originários desta região.

A Semana Cultural privilegia projetos locais e conta também com a presença de alguns artistas da zona da Beira Serra, como o paisagista sonoro Luís Antero, o realizador Tiago Cerveira, a banda Sob Pressão e o músico Luís Oliveira.

A sala de espetáculos da SCPA é a sede da Sociedade Recreativa Penalvense, que dispõe de um bar com diversas opções de comida e de bebida. A entrada nos eventos da Semana Cultural é livre, com exceção dos concertos de Luís Severo e Diogo Mendes, no valor simbólico de 2 euros. Nesta semana, quem se deslocar a Penalva de Alva apenas terá de levar consigo boa disposição e vontade de viver uma experiência autêntica no mundo rural.