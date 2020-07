Sernancelhe organiza Exposição ESPERANÇA

No ano passado, por esta altura, o Centro Histórico de Sernancelhe estaria engalanado para receber mais uma edição do evento SER+Cultura, iniciativa que aliava o património da sede do Concelho a um cartaz de música e espetáculos, teatro, exposições, desporto, literatura, multimédia e tasquinhas. Este ano, e por força da Covid-19 e das restrições impostas pela Direção Geral de Saúde, o evento foi suspenso mas o Município quer a cultura nas ruas e acessível a quem visitar Sernancelhe. Por isso, entre 10 de julho e 10 de agosto, vai acontecer a exposição “Esperança”, uma manifestação de arte ao ar livre, que poderá ser contemplada por todos quantos colocarem o Concelho na rota de visita neste Verão.

Escultura, pintura, fotografia, instalações artísticas, literatura e street art dominarão o Centro

Histórico e a Avenida das Tílias, a principal artéria de Sernancelhe. Arte pelas ruas, artistas a

criarem peças ao vivo e novas formas de cultura ao dispor de quem chega à sede do Concelho

são os propósitos do Município.

A Câmara assume também o objetivo de impulsionar o comércio tradicional, que acontecerá

com a colocação das peças dos artistas que fizeram parte de edições anteriores do Ser+Cultura

em zonas servidas por cafés e restaurantes e por espaços onde a gastronomia local pode ser

apreciada.

“Esperança” é portanto uma iniciativa única, que acontece neste contexto de grandes

restrições, como forma de revitalizar económica e culturalmente o Concelho que é detentor da

marca Terra da Castanha, graças à forma harmoniosa como soube valorizar os novos conceitos

com o saber ancestral das suas gentes. Por isso, desafiou, nos meses mais intensos da

pandemia, os cerca de 300 utentes dos Centros Lúdicos de Sernancelhe, dinamizados pelo

CLDS-4G, para que participassem numa construção multicolor em croché que transmitisse uma

mensagem de esperança e alegria perante o momento único vivido por todos. O resultado são

peças tão belas quanto valiosas, que ficarão expostas na Avenida das Tílias durante o mês da

exposição “Esperança”.

O ponto de partida para a visita à exposição será na Loja Interativa de Turismo, onde será

disponibilizado um mini guia com o itinerário, com a indicação dos pontos de exposição, uma

breve apresentação do artista ou associação e do conceito expositivo de cada peça.