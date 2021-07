SERNANCELHE ORGANIZA A 2ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO COLETIVA ESPERANÇA

O Município de Sernancelhe vai organizar, de 23 de julho a 23 de agosto, a 2ª edição da Exposição Coletiva ESPERANÇA no Centro Histórico e na Avenida das Tílias. À semelhança do ano passado, e devido à prudência que a Covid-19 continua a exigir, a Câmara mantém em suspenso o SER+Cultura e aposta numa versão mais expositiva, de ar livre e de visitação autónoma, ainda que não descure a aposta na valorização do património, na cultura, na arte e na criatividade dos escultores do Concelho e da região.