SERNANCELHE: Município reedita “Estrada de Santiago” de Aquilino Ribeiro

O Município de Sernancelhe em colaboração com a família do escritor Aquilino Ribeiro e a Editora Bertrand reeditaram a obra “Estrada de Santiago”, que conta com introdução de Paulo Neto, diretor da Revista “aquilino”, e prefácio de Luís Marques Mendes.

A reedição será apresentada no dia 18, pelas 18:00, no Expo Salão, em Sernancelhe.

A Câmara disse que a iniciativa assinala “um ano marcante na vida e obra de Aquilino Ribeiro, uma referência das letras portuguesas do século XX”.

“Encontrando-se esgotada e cumprindo-se um século da primeira edição, datada de 1922, ‘Estrada de Santiago’ é composto por um conjunto de novelas pautadas por grande fulgor criativo e profundamente marcadas pelas geografias primordiais de Aquilino Ribeiro”, escritor natural do concelho de Sernancelhe, a norte do distrito de Viseu.

