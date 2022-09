SERNANCELHE: Município acolhe seminário internacional sobre vida e obra de marquês de Pombal

O município de Sernancelhe vai acolher, no dia 24, o seminário internacional “Pombal Edificador – Políticas, Obras e Legado”, que pretende ser “um momento de partilha de conhecimento científico” e proporcionar reflexões sobre a vida e obra do marquês de Pombal.

Promovido pelo município e com planificação científica do projeto “Pombal Global”, o seminário internacional de estudos pombalinos contará com a presença de dez conferencistas, terá um painel de pesquisa e a exposição “Pombal na Filatelia”.

Segundo a autarquia, irão estar em Sernancelhe, “terra com fortes ligações ao marquês de Pombal, conferencistas nacionais e internacionais de renome e com carreiras científicas notáveis, como Kenneth Maxwell, Alícia Lose, Christine Vogel, Carlos Fiolhais, Viriato Soromenho-Marques e Paulo Almeida Fernandes”.

Este seminário “surge no seguimento do projeto inédito ‘Pombal Global’ em curso, que permitirá identificar, transcrever, anotar e editar toda a obra escrita do marquês de Pombal e que tem como entidades participantes os municípios de Sernancelhe, Pombal, Oeiras e Lisboa, a Fundação BCP e o Grupo Jerónimo Martins”, acrescenta.