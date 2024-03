Sernancelhe investe um milhão de euros na valorização patrimonial no Santuário da Lapa

A Lapa é uma das mais importantes portas de entrada de turistas na região. O fervoroso movimento de peregrinos, associado a três notáveis romarias anuais e ao facto de o Santuário completar 525 anos de existência, fazem deste lugar uma referência religiosa e cultural do Concelho e do Norte de Portugal. Motivos que foram tidos em conta quando o Município de Sernancelhe decidiu intervir na Casa das Novenas, edifício frontal à Igreja e Colégio, e dotar o edifício de valências que impulsionem a atividade turística, que acolham os visitantes, auxiliem nos dias de romaria e promovam os produtos endógenos. A inauguração da Casa das Novenas será no próximo domingo, dia 17 de março, e contará com a presença do Bispo da Diocese de Lamego, D. António Couto.

Cerca de um milhão de euros foi quanto custou a intervenção no edifício da Casa das Novenas. Candidatado ao programa Provere – Estratégia de Eficiência Coletiva – FEDER – Portugal 2020 – União Europeia, obteve uma comparticipação de 85 por cento, e mudou por completo o destino de um imóvel que, apesar de se encontrar em ruína, carrega enorme simbolismo para a Lapa, um dos mais importantes Santuários Marianos de Portugal.

Depois de o Município de Sernancelhe ter celebrado um contrato de comodato com a Diocese de Lamego, foi possível idealizar para a Casa das Novenas um projeto de valorização e promoção do território, cumprindo com a premissa de ser um edifício destinado ao público em geral, com zonas destinadas a turismo e centro de artesanato, designadamente um posto de turismo, centro de artesanato e incubadora de produtos regionais, espaço de degustação, sala de marketing, um salão polivalente, destinado a exposições, auditório ou outras funções conexas, com uma copa anexa, espaços destinados a arrumos e instalações sanitárias de apoio aos diferentes espaços, um espaço de artesanato e uma incubadora de produtos regionais, um espaço de degustação, sala de marketing, sala polivalente e auditório. São estas valências que agora ficarão à disposição dos habitantes locais e de todos quantos demandem a Lapa e, a partir deste local queiram conhecer o Concelho de Sernancelhe e a Região.

A inauguração tem início marcado para as 12:00 horas do dia 17 de março, mas antes, pelas 11:00 horas, será celebrada missa na Igreja do Santuário pelo Bispo de Lamego, D. António Couto, que benzerá as instalações da Casa das Novenas, visitará os espaços no seu interior e assistirá a um vídeo promocional da Lapa e dos 525 anos do Santuário.