O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, no dia 24 de outubro, deteve um homem de 20 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Sernancelhe.

No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares abordaram um veículo onde foi possível apreender 11 doses de cocaína e 42 doses de heroína .

O detido vai ser presente, hoje, ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, para aplicação de medidas de coação.