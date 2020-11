Sernancelhe – Detido por posse ilegal de arma

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Sernancelhe, no dia 1 de novembro, deteve um homem de 59 anos por posse ilegal de arma, no concelho de Sernancelhe.

No âmbito de uma denúncia de desacatos num café, onde foram proferidas ameaças com recurso a uma arma de fogo, os militares deslocaram-se ao local e identificaram o suspeito a quem já tinha sido retirada a caçadeira por populares.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.