Sernancelhe aprova por unanimidade orçamento para 2024 superior a 14 ME

A Assembleia Municipal de Sernancelhe aprovou, por unanimidade, o orçamento para 2024, num total superior a 14 milhões de euros (ME), que tem como “grandes opções” a área social e económica, disse hoje o presidente da Câmara.

“O valor é de 14,41 ME e o documento destaca duas componentes: a área social, com a educação, a saúde e, com um peso muito significativo, a Estratégia Local de Habitação e a componente económica, com a aposta na quinta fase do Espaço Empresarial de Sernancelhe”, destacou, em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara, Carlos Silva.

O documento foi aprovado, por unanimidade, em dezembro, quer no executivo municipal, onde não há oposição, uma vez que os cinco mandatos são ocupados pelo PSD, como na Assembleia Municipal, onde existe um único deputado da oposição.

Manuel Vieira Lauro, único deputado eleito pelo PS na Assembleia Municipal de Sernancelhe, não votou no orçamento para 2024, uma vez que, segundo fonte do partido, “está ausente desde novembro por motivos de saúde e não foi substituído”.

“Neste orçamento estão vertidas algumas das ações que vamos implementar para que a qualidade de vida das nossas gentes continue a ser prioritária e com apoios diretos da União Europeia, que, com muito trabalho, conseguimos garantir”, defendeu Carlos Silva.

Entre os apoios conseguidos, o autarca destacou “a materialização da Estratégia Local de Habitação, que permitirá resolver várias questões habitacionais urgentes” e que, no seu entender, resultarão em “importantes melhorias para várias famílias do concelho”.

“Vamos igualmente operar uma mudança significativa no serviço de água à nossa população, com a mudança dos contadores para soluções mais eficientes e que nos permitam implementar um sistema de poupança deste importante recurso”, disse o autarca.

Também a “floresta é outra preocupação que, neste orçamento, terá uma fatia considerável de investimento, por forma a garantir que Sernancelhe continuará a ser um concelho ecológico, sustentável e empenhado na preservação do meio ambiente”.

“Vamos continuar a apostar na economia, com a quinta fase do Espaço Empresarial de Sernancelhe, e não abrandaremos a atividade de captação de investimentos e investidores para o nosso território”, assegurou.

No campo cultural, adiantou ainda à Lusa, o Município de Sernancelhe “reafirma a aposta nos eventos que promovem interna e externamente” o concelho como é o caso da Festa da Castanha, exemplificou.

“Neste orçamento está espelhado o desenvolvimento sustentável, o impulso à economia, a promoção turística e cultural e a aposta continua na valorização dos recursos locais são metas que traçamos neste documento e que queremos cumprir”, sustentou.

Quanto às receitas, Carlos Silva afirmou que o município “pratica os impostos mais baixos permitidos por lei, a pensar no cidadão”, como é o caso do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que é de 0,3% desde que assumiu a presidência.

“De receitas do IMI estimam-se 445 mil euros o que corresponde a 65% do total dos impostos diretos” praticados pela Câmara de Sernancelhe, no norte do distrito de Viseu, exemplificou o autarca.

O orçamento de 2023 foi superior a 13 ME e também foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Municipal de Sernancelhe.