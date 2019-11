Sernancelhe apresenta cartaz com 8 propostas para celebrar o Natal

Sernancelhe prepara-se para assinalar a quadra de Natal com oito iniciativas de cariz cultural, social, lúdico, educativo e também económico. Com início a 6 de dezembro, dia em que será inaugurada a iluminação de Natal no Centro Histórico, há atividades agendadas até 19 de dezembro, quando a Biblioteca Municipal Abade Vasco Moreira abre a Oficina de Natal Ecológico, iniciativa dirigida em especial ao público infantil. Nesta programação destaque ainda para dois concertos, para o evento solidário “Natal Sem Idade”, uma festa natalícia para as crianças e um Mercado de Natal no dia 15 de dezembro.

Promover o concelho, em particular o Centro Histórico de Sernancelhe, e impulsionar o comércio local são os objetivos do Município com a preparação de um cartaz de Natal que contempla vários dias e várias iniciativas, tanto para crianças e famílias, com para os seniores, e que acontecerão em espaços como a Biblioteca, o Expo Salão, o Auditório e vários equipamentos situados na zona antiga da Vila de Sernancelhe.