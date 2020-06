“Serifo Djaló (ex-Fabril) vai vestir de preto e branco”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o médio

Serifo Djaló, de 25 anos, para assinar um vínculo válido por uma temporada.

Serifo, médio guineense, chega do Fabril Barreiro, clube que

representou na segunda metade da época, depois de na primeira metade ter

estado ao serviço do Amora. Enquanto sénior já representou Vitória de

Sernache, At. Malveira, Loures e Torreense.

Está assim assegurada a quarta contratação do plantel que estará às

ordens de Rogério Sousa, depois de já confirmadas nove renovações.