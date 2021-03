SEPNA – Linha SOS Ambiente e Território recebeu cerca de 1 500 denúncias em Viseu

A linha SOS Ambiente e Território, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), da Guarda Nacional Republicana, disponível 24 horas por dia através do n.º 808 200 520, permite que qualquer cidadão possa denunciar situações que violem a legislação ambiental e obter conselhos sobre assunto relacionados com a natureza, ambiente, florestas, animais de companhia, leis sanitárias e de ordenamento do território.

Em 2020, o Comando Territorial de Viseu recebeu e analisou 1 485 denúncias, através dos 64 elementos que constituem a estrutura de proteção da natureza e do ambiente, perfazendo cerca de 12,19% da totalidade de denúncias recebidas pela Guarda Nacional Republicana em todo o território nacional.

A maioria das denúncias de 2020 do Comando Territorial de Viseu enquadram-se com assuntos relacionados com a defesa da floresta contra incêndios (DFCI) (546), com o domínio hídrico (184), com animais de companhia (174) e com resíduos (131).

Nos últimos seis anos, o Comando Territorial de Viseu já registou e resolveu cerca de 8 252 denúncias referentes a ilícitos contra a natureza e o meio ambiente, de acordo com o seguinte registo:

Distribuição Anual 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Denúncias 1021 1019 1831 1586 1310 1485 8252

No gráfico em baixo é possível verificar o número de denúncias por áreas de atuação:

Além da referida linha telefónica, a GNR desenvolveu em paralelo um serviço online com o mesmo propósito da linha, em https://www.gnr.pt/ambiente. aspx ou através do endereço eletrónico sepna@gnr.pt, através do qual o cidadão também pode denunciar situações que violem a legislação ambiental.

Através do SEPNA, a GNR constitui-se como a polícia ambiental competente para vigiar, fiscalizar, noticiar e investigar infrações à legislação que visa proteger a natureza, o ambiente e o património natural, em todo o país, integrando ainda diversos fóruns de cooperação nacional e internacional sobre estas temáticas.