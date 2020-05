Sensibilização Incêndios Florestais

O Comando Territorial de Viseu, desde o início do corrente ano, no distrito de Viseu, deteve três cidadãos e identificou outros 16, por suspeitas da prática do crime de incêndio rural.

A grande maioria dos incêndios registados tiveram origem aquando da execução de queimas de sobrantes de exploração. Apesar das queimas não estrem proibidas, apenas necessitando de serem comunicadas às Câmaras Municipais, alerta-se para o aumento considerável das temperaturas nos próximos dias, que, aleadas à diminuição considerável da humidade relativa dos combustíveis, podem criar condições favoráveis para o descontrolo das queimas e propagação do fogo aos combustíveis adjacentes originando incêndios.

Considerando que as principais causas dos incêndios até agora validados estão intimamente ligadas com a atividades de gestão de combustível e de renovação de pastagens, apela-se aos cuidados necessários por quem tem de executar estas atividades, sendo que, o Comando Territorial de Viseu vai manter uma vigilância próxima nas zonas florestais, empenhando diversas capacidades e valências, por forma forma a reduzir o número de ocorrências desta natureza.

A proteção da nossa floresta e de todo o meio ambiente depende de todos nós, sendo decisivo o papel de cada cidadão. Colabore para um Portugal sem fogos.