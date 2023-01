Seniores continuam a beneficiar de descontos especiais nos passes de transporte público em Viseu

Os seniores residentes no concelho de Viseu vão, durante este ano e pelo quarto ano consecutivo, poder continuar a beneficiar de um desconto de 50% na aquisição do passe de transporte público, anunciou a autarquia.

“Este desconto é aplicado sobre as tarifas após o desconto PART (Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes), sendo o restante valor, dentro dos 50%, assumido pela autarquia viseense”, explicou.

Este desconto aplica-se a cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, residentes no concelho de Viseu e que não sejam participantes do programa Atividade Sénior ou utilizadores da rede MUV e Linhas 22 e 23 de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita.

“Isto porque, nestes casos, os seniores já beneficiam de um desconto de 50%, não sendo os valores cumulativos, por uma questão de equidade”, justificou a autarquia.