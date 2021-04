Semana da Leitura de Lamego encerra esta sexta-feira

Termina esta sexta-feira, dia 23, a “Semana da Leitura de Lamego” este ano sob o lema “Ler sempre. Ler em qualquer lugar.”. Esta grande festa literária percorre as bibliotecas do concelho com a missão de promover “a criatividade e a originalidade na exploração da palavra como testemunho da diversidade cultural, social, histórica e estética”.



Promovida pela Rede de Bibliotecas de Lamego, com o apoio da Câmara Municipal, a iniciativa desafia as escolas e as bibliotecas a fomentar o gosto pela leitura. No conjunto de atividades a desenvolver, é promovido o trabalho colaborativo numa transversalidade curricular, articulando saberes, experiências e cidadania e, sobretudo, estimulando a imaginação e a criatividade.