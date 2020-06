Semana da Interculturalidade – Atividades distritais em Viseu a 24 e 25 de junho

A EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza está a desenvolver de 22 a 28 de junho a Semana da Interculturalidade, uma iniciativa que se realiza anualmente desde 2014 com o objetivo de fomentar o respeito pela diversidade, promovendo abertura para experimentar a cultura do Outro, evidenciando a mais-valia de conhecer e valorizar as diferenças culturais. Em 2020 e tendo presente as condicionantes relacionadas com a COVID-19, estão a ser realizadas atividades de norte a sul do país, com a participação e envolvimento de diversos parceiros locais, que em muito casos, assumem a responsabilidade na dinamização e promoção de atividades integradas no calendário da Semana. Este ano, a iniciativa conta também com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações.

No caso concreto de Viseu, estão definidas duas atividades incluídas no calendário nacional, organizadas pelo Núcleo Distrital de Viseu da EAPN Portugal e pela Cáritas Diocesana de Viseu. No dia 24 de junho será o Dia Nacional das Comunidades Ciganas e o Projeto Caminhos E7G, promovido pela Cáritas Diocesana de Viseu, irá dinamizar nesse dia e durante a tarde, o Bingo Intercultural, que será um jogo de tabuleiro direcionado para as crianças destinatárias do Projeto e que tem com objetivo fomentar o conhecimento de outras realidades culturais, estabelecendo-se no final um debate sobre a interculturalidade. No dia 25 de junho terá lugar o “Encontro: Interculturalidade e Inclusão Social”, organizado pelo Núcleo Distrital de Viseu da EAPN Portugal em parceria com a Cáritas Diocesana de Viseu. O Encontro terá como objetivo refletir acerca da interculturalidade e inclusão social em Viseu, contando com a presença de representantes de minorias étnicas e de imigrantes residentes em Viseu. O Encontro ocorrerá através da plataforma Zoom e pretende-se que seja uma atividade dinâmica e informal com um número reduzido de participantes, apesar disso, estamos disponíveis para possibilitar a entrada na videoconferência a quem estiver interessado em assistir, pedimos apenas que manifeste esse interesse por email (viseu@eapn.pt), para que possamos enviar a hiperligação de acesso.