Semana da Inclusão pela Arte – 2019

O desenvolvimento sustentável das instituições, designadamente as culturais, assume cada vez mais uma dimensão social. Esta dimensão caracteriza-se pelo incremento do acesso e participação das comunidades, através da realização de ações de consciencialização, capacitação, investigação, organização e difusão que as envolva. Com elas pretende-se contribuir para a preservação da memória, para a coesão social e para a diminuição das diferenças sociais, de maneira universal, democrática e participativa.

Com base nestes princípios, o Museu Nacional Grão Vasco, em parcerias com várias instituições, desenvolveu no último ano, um conjunto de projetos inclusivos, de acesso à cultura. Essas iniciativas já trouxeram ao Museu cerca de 1500 visitantes, que integraram visitas orientadas, com características especiais. Pela forma como as iniciativas foram acolhidas e tendo como inspiração a comemoração do dia 3 de dezembro, “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência” promove-se, de 2 a 7 de dezembro, a Semana da Inclusão pela Arte.

Neste âmbito vão decorrer, no Museu Nacional Grão Vasco, um conjunto de iniciativas:

– Visitas Acessíveis a diferentes tipos de público, realizadas pela equipa dos Serviço Educativo do Museu, utilizando diferentes materiais e guiões em Comunicação Alternativa e Aumentativa. Estes descodificam, através de símbolos pictográficos, obras de arte e os espaços do Museu Nacional Grão Vasco.

– Recital de música, poesia e dança inclusiva, pelos alunos do Agrupamento de Escolas Grão Vasco.

– O grupo Dançando com a Diferença, orientado por Henrique Amoedo/Teatro Viriato apresenta “Todos os Nomes”.

– Os alunos da Escola Superior de Tecnologia/Curso de Turismo propõem uma visita encenada a algumas obras de Vasco Fernandes em “Quadros Vivos”.

– Apresentação de projetos inclusivos como o “Tecla 3” e atividades de desenvolvimento, como as realizadas pela Associação Hípica e Psicomotora de Viseu.

– Apresentação do Guia de Acesso do Museu Nacional Grão Vasco.

– Inauguração da exposição temporária “Expressões” que apresenta pinturas, algumas premiadas pelo CRIDEM – Concurso Nacional de Obras de Expressão Plástica de Pessoas com Deficiência Intelectual, desenvolvidas pelos utentes da APPACDM. A exposição poderá ser visitada na cafeteria do Museu, até 5 de janeiro de 2020.

– Atuação do grupo “6 cordas”, constituído por utentes da APPACDM.

– Visita “Ás Cegas” às coleções do Museu, decorre sábado, às 16.00h e encera a Semana da Inclusão. Para esta atividades é necessário ingresso, disponível na bilheteira do Teatro Viriato.

É de salientar que para além das instituições e dos cerca de 180 participantes envolvidos na produção dos conteúdos e atividades, esta Semana destina-se a um público mais vasto, destas e de outras instituições, assim como ao público em geral. Todas as atividades são gratuitas, pelo que gostaríamos muito de contar com a vossa presença.

Odete Paiva