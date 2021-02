Seia vai reduzir em 76,3 % o consumo com a iluminação pública

O Município de Seia vai substituir a iluminação pública do concelho (constituída por cerca de 16 000 luminárias) por LED, com sistema de gestão e informação incorporados. O ambicioso projeto prevê benefícios sociais, ambientais e económicos, estimando a redução do consumo energético em 76,3 %, na próxima década.

A substituição das luminárias arrancou hoje na freguesia de Pinhanços, e irá desenrolar-se ao longo dos próximos meses, em todas as localidades do concelho, ao abrigo do contrato de gestão de eficiência energética adjudicado ao consórcio HEN – Serviços Energéticos, pelo valor de 5.811.277,00€, com um prazo de duração do projeto de 10 anos.

O objetivo do contrato de performance energética (ESCO) é aumentar a eficiência energética de equipamentos elétricos dos serviços de iluminação pública e, consequentemente, reduzir a fatura energética municipal, tornando as contas do município mais sustentáveis e introduzindo maior conforto e segurança.

O investimento associado a este projeto é garantido a 100% pela Empresa de Serviços Energéticos em função da gestão de uma poupança que é gerada pela aplicação de novas tecnologias muito mais eficientes e económicas, traduzindo-se assim numa garantia de poupança e sustentabilidade.

No âmbito do contrato de gestão de eficiência energética está estipulada uma repartição de economias, 87,50% para o consórcio e 12,5% para o Município, que representa menos 830.182,00€ para a autarquia senense, no período do contrato.

Em termos ambientais, a opção por este projeto pode levar à redução de 85% de emissões de CO2.