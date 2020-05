Seia – Serviços municipais de apoio à família: Inscrições para pré-escolar e 1º ciclo em curso

As crianças que frequentam ou vão frequentar, no próximo ano escolar, as escolas do 1.º ciclo e/ou jardins-de-infância da rede pública do concelho de Seia já se podem inscrever nos serviços de apoio à família (acolhimento e/ou prolongamento de horário jardim-de-infância) e refeições sob a gestão municipal.

À semelhança do processo nacional de matrícula e renovação de matrícula, que é preferencialmente efetuado de forma digital no Portal das Matriculas, também o Município de Seia definiu novos procedimentos de inscrição nos serviços de Apoio à Família para o ano letivo 2020/2021.

Para admissão nos serviços, os encarregados de educação devem aceder ao formulário eletrónico de inscrição (frequência do serviço pela 1.ª vez) ou revalidação da inscrição, disponíveis na página de internet do Município – www.cm-seia.pt. As inscrições decorrem até dia 30 de junho.

Além da adesão aos serviços de fornecimento de refeições escolares e de Atividades de Animação e Apoio à Família, os formulários servem também para o enquadramento dos alunos na Ação Social Escolar, de acordo com a legislação em vigor, assim como para o acesso aos apoios específicos decorrentes das políticas de apoio à família do Município, designadamente a oferta de material escolar e cadernos de atividades.