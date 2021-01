Seia – Orçamento para 2021 no valor de 27,5 milhões de euros

A Assembleia Municipal de Seia aprovou, esta quarta-feira (30 de dezembro), o

orçamento da Câmara Municipal para 2021, com os votos a favor (31) da maioria

socialista e de todas as Juntas/Uniões de Freguesia, 5 abstenções (PSD e CDU) e 3

votos contra (JPNT),

Os documentos previsionais para 2021, no valor de 27,5 milhões de euros,

representam o maior nível de investimento público da última década, centrado na

execução do investimento público programado, menos impostos municipais e apoios

extraordinários às empresas e aos cidadãos, determinantes para alavancar a retoma

económica.

Este é um orçamento que não só responde ao momento atual, como abre novas

perspetivas de futuro, prosseguindo com uma estratégia de qualificação do Concelho

em vários domínios, frisou na ocasião Filipe Camelo, Presidente da Câmara Municipal

de Seia.

Desenhado num cenário muito adverso, relacionado com a pandemia de Covid-19, o

edil falou de um orçamento de grande equilíbrio e rigor, que para além de não

comprometer as prioridades estratégicas de investimento, aposta num conjunto de

respostas que o município tem de continuar a dar aos cidadãos e às empresas.

De salientar a este respeito o peso efetivo das áreas da saúde, educação e ação

social, representando 19,11% no valor global das Grandes Opções do Plano,

superado pelos 22,17% do ordenamento território.

O documento é marcado por um conjunto de obras financiadas pelo “Portugal2020”,

que se encontra em fase de encerramento, num período em que Município conta

executar, de forma integral, os cerca de 4,4 milhões de euros previstos, que permitirão

consolidar a estratégia definida para potenciar o desenvolvimento sustentado do

Município.

A realização do investimento público programado é tida como decisiva para a retoma

da atividade económica, com um vasto conjunto de projetos que assentam na

qualificação das estruturas existentes, no aproveitamento dos Fundos Comunitários e

na captação de investimento privado.

A principal, pelo seu efeito alavancador, prende-se com o projeto “Porta da Estrela,

que compreende a reformulação da Av. 1º Maio, o Largo da Feira e o Parque

Municipal”, que muito irão valorizar a cidade, enquanto espaço de encontro e zona

comercial de excelência, elevando os níveis de qualidade de vida que esta oferece aos

cidadãos (residentes e visitantes).

Diante deste contexto macroeconómico difícil e imprevisível, o município reitera que

não abdica do reforço do investimento público, não só na cidade como também nas

restantes freguesias, destacando que em 2021 verifica-se um significativo crescimento

dos Investimentos Municipais face à média dos últimos anos.

Desde logo ao nível da infraestruturação do Concelho, com a construção de várias

estações de tratamento, redes de saneamento básico e abastecimento de água, em

freguesias ainda deficitárias nestas áreas, correspondendo a um investimento superior

a 3 milhões de euros, contribuindo decisivamente para a melhoria dos indicadores

ambientais do Concelho.

Entre as inúmeras obras e projetos planificados, encontram-se a Reabilitação do Posto

Territorial da GNR de Seia, na sequência do protocolo interadministrativo assinado

com o Ministério da Administração Interna, e, na economia e no emprego, a Fábrica de

Empreendedorismo e de Networking da Serra da Estrela, incubadora de empresas a

instalar no antigo CACE – Centro de Apoio à Criação de Empresas, projeto que

culmina num entendimento entre o Município, o Governo e o IEFP.

A estes investimentos acresce, com igual peso e importância, a preocupação social

das prioridades definidas, nomeadamente para com os grupos mais vulneráveis, as

famílias e para com as empresas, tornando este orçamento num Orçamento Amigo

das Famílias e capaz de proporcionar as necessárias respostas e medidas que

permitam minimizar as consequências da pandemia da COVID-19 que, infelizmente,

terão repercussão nos próximos anos.

De salientar que, para o próximo ano económico, no respeitante aos apoios

financeiros a serem proporcionados às Juntas de Freguesia e ao Movimento

Associativo, está previsto, face ao ano em curso, um incremento de 9,4%, traduzido

nos apoios a rondar o meio milhão de euros para as Juntas de Freguesia, e de

duzentos e vinte e cinco mil euros para as Associações Concelhias.

De forma igualmente relevante, estão contemplados no documento dois dos

compromissos assumidos pelo Executivo Municipal: a diminuição sustentada do

endividamento municipal (21 milhões de euros em 8 anos) e a redução (pelo terceiro

ano consecutivo) dos impostos municipais para as famílias e as empresas, desde logo

no IMI, que em 2021 registará a taxa mais baixa de sempre (0,38%), e respetivas

comparticipações em função do agregado familiar (20,00€ para 1 dependente, 40,00€

para 2 dependentes e 70,00€ para 3 ou mais) e, pela primeira vez, a participação

variável no IRS de 5% para 4% (-20%). As empresas com um volume de negócios

inferior a 150 mil euros estão isentas da Derrama.

Câmara estabelece apoios financeiros a fundo perdido para empresas com

quebras de faturação

No âmbito do plano de apoio económico e social, que a Câmara Municipal tem vindo a

implementar desde março, vai ser operacionalizado, a partir de janeiro, mais um novo

incentivo para as empresas e em todos os setores de atividade, numa das fases mais

difíceis da pandemia.

O SeiaConsigo 2021, programa de apoio à economia local, tem inscrito um valor na

ordem dos 200.000 euros, tendo como beneficiários empresas e empresários em

nome individual, de todos os setores de atividade, com sede fiscal e/ou

estabelecimento comercial em Seia, sem dívidas à Autoridade Tributária (AT),

Segurança Social (SS) e Câmara Municipal, com volume de negócios até 500 mil

euros (em 2019) e que tenham registado uma quebra de faturação maior ou igual a

15%, no período compreendido entre 1 de março e 30 de novembro de 2020.

Estes apoios serão atribuídos em dois escalões. O primeiro prevê um apoio único de

200 euros – para quebras de faturação entre 15 e 40%, e um segundo escalão, com

um apoio único no valor de 350 euros, para quebras de faturação superiores a 40%.

Os apoios são a fundo perdido, pagos na modalidade de Prestação Única, num prazo

máximo de 5 dias uteis após a aprovação das candidaturas, que decorrerão entre 22

de janeiro e 15 de março de 2021.

À semelhança dos mecanismos de apoio anteriores, encontram-se excluídas as

Instituições bancárias e as superfícies comerciais acima de 700m2.

Este apoio é cumulativo com outros apoios existentes, dos quais se destaca dois

programas do Governo, iniciados a 25 de novembro, tendo em vista apoiar as

empresas em dificuldades, nomeadamente o Apoiar Portugal e o Apoiar Restauração

(dedicado especificamente a este setor), com uma dotação de 750 milhões de euros.