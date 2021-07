SEIA: Dia da cidade assinalado com homenagens a personalidades, empresas e alunos

No dia da cidade, que se celebrou no passado dia 3 de julho, a Câmara Municipal de Seia distinguiu 4 pessoas, duas instituições e três empresas do concelho, com Campânulas de Mérito Municipal, e atribuiu prémios de mérito escolar a nove alunos.

A cerimónia solene do 35º aniversário de elevação de Seia a cidade, Feriado Municipal, decorreu no Auditório do CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela, este ano de forma reservada, devido à lotação da sala.

“O Feriado Municipal é um dia em que comemoramos muito mais do que a instituição de Seia como cidade”, evidenciou na ocasião Filipe Camelo, Presidente da Câmara Municipal de Seia. “O que celebramos nesta ocasião são as pessoas, porque é a nossa comunidade que nos garante prosperidade, confiança, certeza e nos distingue enquanto exemplo de boas práticas”.

Por isso, não há, efetivamente, melhor forma de assinalar este momento, do que memorar o trabalho individual e coletivo da comunidade, prestando homenagem a diversas personalidades, empresas, instituições e associações, nas mais diversas áreas.

Assim, pelo relevante contributo social prestado à comunidade no exercício das atividades, a Câmara homenageou com a Campânula de Mérito e Dedicação, o Padre Joaquim Pinheiro (arcipreste de Seia), Ana Paula Cunhal (enfermeira Hospital N. Sra. da Assunção), Joaquim Pina Moura (a título póstumo) – figura incontornável da economia e política portuguesa – e a Santa Casa da Misericórdia de Seia.

Pela capacidade demonstrada no desenvolvimento económico e social foram distinguidos com a Campânula Municipal de Mérito Empresarial, a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, a salsicharia A Serrana, o restaurante Miralva e a empresa Vale D’Alvoco – Iniciativas Turísticas (proprietária do restaurante Guarda-rios). Pelo notável desempenho nas suas funções para a conservação da natureza e defesa do meio ambiente, a autarquia atribuiu a Campânula Municipal de Mérito Ambiental ao biólogo do Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), José Conde.

Ao nível escolar, a Câmara Municipal atribuiu Prémios aos melhores de cada nível de ensino no ano letivo 2019/2020, um gesto de reconhecimento e valorização da excelência no desempenho escolar.

O prémio é constituído por um diploma e um cheque no valor de 300 euros e pretende valorizar o mérito e valorização do esforço e do desempenho individual, procurando criar estímulos e referências, para que os jovens sintam que vale a pena estudar, naquela que também é uma homenagem às escolas e ao seu trabalho.

Assim, do Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho, foram distinguidos Rodrigo Sequeira Domingues (2º ciclo) e André Saraiva de Almeida Simões (3º ciclo).

Do Agrupamento de Escolas de Seia foram premiados: Afonso Miguel Marques Pereira (2º ciclo), Adriana Bruna Paulo (3º ciclo), José Duarte de Oliveira Lopes (ensino secundário) e Cristiana Silva Mendes (ensino profissional).

Referente ao ensino artístico especializado do Conservatório de Música de Seia, o mérito foi atribuído ao aluno Tiago Nunes dos Santos. No ensino profissional, pela Escola Profissional da Serra da Estrela, o galardão foi atribuído a Mariana Pinto Correia, e pela Escola Superior de Turismo e Hotelaria-IPG a Adriana Luís da Silva.