SEIA CONTA COM SETE PRAIAS FLUVIAIS

Começou o Verão e, com ele, o calor e a procura por praias de uso balnear. A partir de hoje e até 31 de agosto, em Seia encontra sete opções, entre praias de montanha e de rio, uma excelente escolha para os dias mais quentes e as férias em família.

Lapa dos Dinheiros e Loriga são os ex-libris dos veraneantes, enquadradas numa paisagem de montanha, com águas límpidas e de qualidade excelente, atestadas pela Bandeira Azul e o galardão de Praia de Ouro. A estas junta-se a Bandeira Acessível, garantia para a frequência destes locais por pessoas com mobilidade condicionada.

No concelho descobrem-se mais cinco zonas de banho: quatro no rio Alva – Praia Dr. Pedro (Sra. do Desterro – São Romão), Sabugueiro, Sandomil e Vila Cova – e uma na ribeira de Alvoco (em Vasco Esteves de Baixo) – o Poço do Lagar.

As praias fluviais do interior conquistam cada vez mais banhistas, seja pela qualidade paisagística e beleza natural ou pelo ambiente tranquilo e de segurança que oferecem aos visitantes.

No sentido de salvaguardar, da melhor forma possível, a segurança e saúde dos residentes e visitantes do concelho, à semelhança do ano passado todas as zonas de banho têm implementadas regras extraordinárias para prevenção da doença por COVID-19.

Assim, na Lapa dos Dinheiros, Loriga e nas restantes zonas balneares do concelho há limitação da ocupação, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 35-A/2021, será reforçada a sensibilização com placares informativos sobre as medidas de prevenção e as normas que responsavelmente deverão ser adotadas.

Biblioteca Municipal vai às praias

Em complemento à zona de banhos, a Biblioteca Municipal de Seia este ano estende os seus serviços de Biblioteca Pública às praias fluviais, indo de encontro aos seus utilizadores, contribuindo para o bem-estar nos tempos de lazer.

Assim, de 1 de julho a 31 de agosto, de terça a sexta- feira, das 10h30 às 17h30, a Biblioteca de Praia convida os veraneantes a usufruir de livros, revistas e jornais, num espaço aprazível onde estarão disponíveis os serviços de leitura, empréstimo e atividades. O espaço dispõe ainda de revistas, jornais nacionais e regionais para consulta no local.

A Biblioteca de Praia desloca-se uma vez por semana a cada praia, à terça-feira a Loriga, quarta-feira à Lapa dos Dinheiros, quinta-feira a Vila Cova à Coelheira e à sexta-feira a Sandomil.