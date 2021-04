Seia – Cidade com novos abrigos nas paragens Vaievem

Na prossecução da estratégia definida para uma mobilidade suave e sustentável, iniciada com a introdução de novos circuitos urbanos de transporte, assegurados pelo autocarro urbano 100% elétrico, e bicicletas elétricas de uso partilhado (Ginga), que permitem a deslocação suave e livre de carbono, o Município investe agora na qualidade do ambiente urbano, através da colocação de abrigos de passageiros.

Ao todo serão colocados 24 abrigos nas paragens do VaieVem, 13 dos quais com mupi, ação apoiada financeiramente em 50 mil euros pelo Fundo Ambiental.

Os abrigos procuram suprimir as fragilidades dos pontos de paragem do sistema urbano de transportes de Seia, na sua função de proteção, proporcionando melhores condições aos utilizadores dos transportes públicos urbanos, mas também como meio de comunicação e sensibilização ambiental.

Com esse fundamento de sensibilização, alguns abrigos incorporam mupis alimentados por energia fotovoltaica. Os locais de espera dos transportes de Seia estão ainda apetrechados com alguns equipamentos de deposição seletiva de resíduos (papeleiras, ecopontos).

O projeto de promoção da mobilidade urbana prevê, em simultâneo, a introdução de melhorias em arruamentos e cruzamentos municipais, tendo em vista a regularização e o ordenamento do trânsito e uma maior segurança dos peões. Entre os trabalhos de requalificação, além dos associados à instalação dos equipamentos, estão previstas intervenções na Zona Industrial da Abrunheira, e em Seia, na Rua do Estaleiro (entroncamento com a Av. Terras de Sena), no entroncamento da Av. 1º de Maio com a Rua Cândido dos Reis, no acesso pedonal ao estacionamento do Hospital e um passeio na Urbanização Millenium. A totalidade da empreitada ascende aos 174 mil euros, num procedimento adjudicado por concurso público à empresa Pavisteel.

Assim, mais do que abrigos, o projeto visa ser indutor de comportamentos que potenciam a economia circular, a redução da pegada de carbono e a valorização do território, promovendo e potenciando a regular utilização dos transportes públicos urbanos.