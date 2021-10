Seia assinala implantação da República no futuro Centro Interpretativo da República

O Município de Seia assinalou, hoje, o 111º aniversário da Implantação da República, com uma visita simbólica às obras do futuro Centro Interpretativo da República Afonso Costa.

A futura estrutura museológica e interpretativa dedicada à República e a Afonso Costa encontra-se na fase final de execução e é uma das operações de requalificação urbana inseridas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Seia.

Instalada em Seia, na antiga Escola Primária Afonso Costa, o equipamento prevê abrir portas ao público no primeiro semestre de 2022, e contempla a criação de espaços funcionais destinados à instalação das valências associadas à tipologia de centro interpretativo/estudos e investigação, nomeadamente espaços de investigação, áreas de consulta pública e expositiva, atividades científicas e culturais, arquivo, biblioteca e dinamização de programas educativos e culturais.

Filipe Camelo, que se encontra no final do terceiro e último mandato de Presidente da Câmara, destacou que a concretização deste Centro Interpretativo da República Afonso Costa é um ato de elementar justiça ao homem, à obra, e à dignificação do seu legado, sendo de enorme honra ter dado o pontapé de saída a um projeto que orgulhará a cidade e honrará a memória do Dr. Afonso Costa.

A expectativa sobre as potenciais dinâmicas de desenvolvimento é enorme referindo que o desafio está lançado para o Município, principal promotor, mas também para todos os parceiros que encontrem nesta estrutura uma casa para desenvolver os seus projetos culturais, científicos e pedagógicos.