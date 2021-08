Seguro de equipamento eletrónico: vale a pena pagar mais?

Comprar um equipamento eletrónico, como seja um computador ou um telemóvel, pode ser

um ato de consumo que termina com a contratação de um seguro.

O consumidor é, quase sempre, aliciado com a proposta irresistível de contratar um seguro

que cobrirá qualquer situação não abrangida pela garantia legal, como roubo, avarias ou danos

acidentais.

A DECO tem recebido diversas reclamações de consumidores que contrataram seguros de

equipamentos eletrónicos que, quando acionados, tinham tantas exclusões que se revelaram

totalmente inúteis.

Para além das exclusões, são exigidos meios de prova reunidos pelo consumidor, colocando-o

numa posição de fragilidade, até porque muitas vezes não tem conhecimentos técnicos que

lhe permitam provar os seus argumentos.

Acresce ainda que a venda destes seguros é frequentemente desleal, pois os comerciantes

valem-se de grande dose de persuasão para obrigar os consumidores a contratar o seguro para

o seu equipamento.

O consumidor já tem do seu lado a garantia legal, que já permite ao consumidor exigir a

reparação de defeitos de fabrico ou em situações de falta de conformidade com o contrato,

pelo que este seguro se apresenta, na maioria das situações, como ineficaz.

DECO Centro

Conte com o nosso apoio: contactos telefónicos: 239 841 004 ou email:

deco.centro@deco.pt. É também possível agendar atendimento via skype. Siga-nos nas

páginas de Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin.