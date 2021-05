No próximo dia 23 de maio comemora-se o Dia Nacional da Segurança Infantil pelo que é

importante recordar alguns cuidados que contribuem para diminuir o risco de acidentes.

 Na cozinha

Guardar os objetos pontiagudos e cortantes, bem como, os produtos toxicos, em

compartimentos de dificil acesso;

Os graos de arroz, milho ou feijão deverão ser colocados em frascos de plástico e em locais

mais altos;

Manter os aparelhos elétricos longe de água;

 No quarto das crianças

Selecionar e separar os brinquedos estragados com partes ponteagudas ou cortantes dos

restantes brinquedos;

Assegurar-se de que os brinquedos cumprem as normas de segurança, nomeadamente:

marcação CE e rotulagem em português, recomendação de idade ou o símbolo gráfico de

aviso de idade adequada à idade dos menores;

Optar por utilizar protetores nas tomadas;

 Na sala

Enrolar as cordas de persianas ou cortinados de forma a envitar o risco de enforcamento

das crianças mais pequenas.

 Na casa de banho

Guardar lâminas, cosméticos e produtos desinfetantes em locais de dificil acesso após a

sua utilização

Não deixe a chave da casa de banho na porta, pois assim evita que as crianças se

tranquem.

 No exterior

Cercar as piscinas domésticas com redes, colocar cobertura de lona e alarme evitando

riscos de afogamento;

Proteger as crianças dos efeitos nocivos do sol utilizando um adequado protetor

solar,certificando-se de que estas não ficam expostas nas horas de maior calor.

Mantenha as crinças hidratadas certificando-se de que estas ingerem líquidos com

frequência.

Recordamos que a vigilância é a melhor forma de evitar acidentes, dentro e fora de casa, pelo

que nunca deve deixar uma criança sozinha enquanto esta está a brincar.

DECO Centro

Conte com o nosso apoio: contactos telefónicos: 239 841 004 ou email:

deco.centro@deco.pt. Siga-nos nas páginas de Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin ou

consulte o nosso site deco.pt