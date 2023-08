Segunda edição de Festival Palcos em setembro em Vouzela

A segunda edição do Festival Palcos realiza-se de 09 a 30 de setembro, na vila de Vouzela, com o objetivo não só de dar a conhecer o teatro que se faz na região de Lafões, mas também de receber trabalhos de outros pontos do país.

Na primeira edição do festival, em 2022, foram apresentados dois trabalhos, um da Associação de Teatro Experimental de Fataunços (Vouzela) e outro de Santa Cruz da Trapa (São Pedro do Sul).

Nesta segunda edição, participará também um grupo de Viseu, passando pelo festival um total de 27 atores.