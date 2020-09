SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO INAUGUROU ESTÁDIO MARQUES VELOSO EM CARVALHAIS

Decorreu , dia 30 de agosto, a inauguração da requalificação do Estádio Marques Veloso, com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, da Diretora Regional do Centro do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Catarina Durão, do Presidente da Associação de Futebol de Viseu, José Carlos Lopes, do Presidente do Município, Vitor Figueiredo, do Vereador, Pedro Mouro e do representante da União de Freguesias de Carvalhais e Candal.

As obras, comparticipadas pelo Município e pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, ao abrigo do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, englobaram a colocação de relvado sintético e a beneficiação das infraestruturas de apoio.

CM de São Pedro do Sul

Foto : Zerozero