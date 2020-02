Secretária de Estado do Turismo em visita de dois dias ao Centro de Portugal

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, vai efetuar uma visita a territórios do interior do Centro de Portugal nos próximos dias 27 e 28 de fevereiro. A visita será acompanhada por uma delegação do Turismo Centro de Portugal, incluindo o seu presidente, Pedro Machado, além de elementos do gabinete da Secretaria de Estado e do Turismo de Portugal.

Esta deslocação de dois dias tem como principal objetivo permitir à governante conhecer de forma aprofundada alguns dos produtos e projetos turísticos mais relevantes, em curso ou previstos para estes territórios.

A comitiva vai visitar, no dia 27, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha, Torres Novas, Sardoal, Castelo Branco e Fundão, e, no dia 29, Covilhã, Belmonte, Guarda, Fornos de Algodres, Carregal do Sal e Oliveira do Hospital.