SECRETÁRIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO EM S. PEDRO DO SUL

A Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, assina amanhã, dia 1 de junho, pelas 10h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal, o Acordo de Colaboração referente à Estratégia Local de Habitação, entre o Município de S. Pedro do Sul e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, no âmbito do “Programa 1º Direito”.

A Estratégia Local de Habitação visa apoiar a promoção de soluções para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada e irá dar resposta a 147 famílias do concelho com carência habitacional.

O investimento aprovado, superior a 8 milhões de euros, vai ser direcionado para um apoio direto aos agregados mais vulneráveis e desfavorecidos, para aplicar nas diferentes soluções diagnosticadas, nomeadamente obras de beneficiação das habitações.