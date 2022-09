Seca: Moimenta da Beira fecha piscina municipal por tempo indeterminado

A piscina municipal de Moimenta da Beira encerra este sábado, por tempo indeterminado, devido ao estado de seca severa que o concelho vive, anunciou hoje o presidente da Câmara local, Paulo Figueiredo.

“A piscina municipal de Moimenta da Beira vai encerrar por tempo indeterminado a partir do dia 01 de outubro de 2022, inclusive, e reabrirá apenas quando os lençóis freáticos estiverem repostos”, informou Paulo Figueiredo.

Num comunicado de imprensa, o autarca explica que “ficam assim suspensas, temporariamente, todas as atividades já agendadas, desde as aulas de natação e de hidroginástica, aos banhos livres, escolas de natação, e natação de lazer ou de competição”.

“O anúncio da medida é justificado pela situação verdadeiramente excecional de escassez de água, que se reflete no país e de forma particular no concelho, condição que se agravaria ainda mais com o afluxo de utilizadores da piscina” daquela vila do distrito de Viseu, sublinha.

Paulo Figueiredo lembra ainda que a utilização da piscina municipal aumenta “sempre exponencialmente com o início do ano escolar”, já que “é uma altura em que a frequência ascende a 300/400 pessoas todos os dias”.

“Ora, para mantermos a água da piscina cristalina e saudável, ela teria de ser renovada diariamente. Estamos a falar de mais de 30 mil litros de água. Água que faz falta em casa das pessoas para o uso mais básico”, sustenta Paulo Figueiredo.

Com esta medida, continua o autarca, “pretende-se também sensibilizar todos os consumidores para uma maior racionalização e valorização da água, que é cada vez mais escassa”.

“Apelamos por isso à colaboração dos munícipes na implementação de pequenos gestos diários que contribuam para a poupança de água, eliminando as situações de desperdício”, acrescenta.

O autarca refere ainda que, enquanto o equipamento estiver fechado será alvo de remodelação e que “reabrirá apenas quando os lençóis freáticos estiverem repostos” – e vai “reabrir reabilitada, designadamente, com novo mobiliário urbano e todo o seu interior remodelado”.

A Câmara de Moimenta da Beira, indica, na mesma nota de imprensa, que a piscina municipal, inaugurada em setembro de 1997, está localizada e enquadrada na zona desportiva e zona escolar da vila, e “representa um dos principais polos dinamizadores da atividade desportiva” do município.