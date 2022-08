Seca: Bombeiros e proteção civil levam água a oito freguesias de São Pedro do Sul

As corporações de bombeiros e a proteção civil de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, estão a transportar água para abastecer localidades de oito freguesias daquele concelho, devido à situação de seca severa, informou a Câmara.

“Estas localidades, identificadas como zonas críticas, são áreas que necessitam de reforço de abastecimento, caso contrário ficam sem água”, explicou a autarquia, num comunicado divulgado na rede social Facebook.

Segundo a Câmara de São Pedro do Sul, “desde o início de julho até ao dia 17 de agosto, foram transportados cerca de 7.750 milhões de litros de água para estas zonas críticas”, com os veículos de abastecimento a percorrerem 7.800 quilómetros.

“A autarquia encontra-se a realizar a avaliação constante das nascentes e das captações, assim como a monitorizar o nível de água existente nos reservatórios, em tempo real, recebendo alertas para esvaziamentos rápidos, o que permite uma maior eficiência na atuação dos meios disponíveis”, acrescentou.

Atendendo a que se prevê que “a situação de seca severa se prolongue no tempo, devido às previsões de manutenção de temperaturas elevadas e de ausência de precipitação”, a autarquia pediu ajuda à população para poupar água.

No comunicado, deixou o apelo “para redobrar os cuidados com a água, reduzindo os consumos, e para a eliminação dos gastos que não são essenciais, evitando desperdícios”.

“O município continua empenhado em minorar os constrangimentos da falta de água, encontrando-se em contacto diário com as diversas entidades responsáveis pela gestão dos recursos hídricos”, garantiu.